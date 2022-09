Respect voor de koning, zijn regering en zijn gezag stimuleert ons omhoog te kijken

Met de woorden ‘Die hulp geeft aan koningen’ wordt wekelijks, iedere sjabbat, in elke synagoge de zegewens uitgesproken over koning Willem Alexander en het koninklijk huis. Dit doet de Joodse gemeenschap niet alleen om te tonen dat wij per definitie koningsgezind zijn. Nee, hier schuilt een eeuwenoude religieuze betekenis achter.

Voor de gelovige mens is het onmogelijk voor zichzelf een beeld te vormen van wie de Eeuwige is, hoe Zijn gezag eruitziet en wat wij ons voor moeten stellen van Zijn G’ddelijk domein in wat wij de Hemel noemen. De teksten die ons vanuit de Heilige Schrift over Hem worden aangereikt overstijgen eigenlijk ons menselijk voorstellingsvermogen. Zij slagen er niet in ons uiteindelijk meer dan een abstract beeld t..