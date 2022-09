Als het ‘brongeheugen’ het laat afweten: waar had ik dat verhaal ook alweer gelezen?

We zijn in gesprek over zindelijkheid van jonge kinderen. Ik herinner me een verhaal waarbij een kind in de klas de hele dag in een rood pak moest lopen als hij in zijn broek had geplast. Op die manier werd hij collectief te schande gemaakt. Maar het ergste was dat de andere kinderen hem daarmee ook nog eens pestten, zonder dat de juf hem in bescherming nam. Maar waar had ik dat verhaal ook alweer gelezen?

Veel dingen die ik lees vergeet ik weer. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Dat overkomt iedereen. Een mens kan niet alles onthouden, anders raakt het hoofd te vol. Pas nu dit onderwerp ter sprake komt herinner ik me het verhaal weer. Maar heb ik het gehoord, gelezen of misschien op de televisie gezien? Dat ik dat niet meer w..