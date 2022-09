Gouden kalf

Hoe profiteer je mee van de cryptokoorts? Met een speciale postzegel, zo moet het marketingteam van PostNL gedacht hebben. Enkele weken geleden begon de voorverkoop van de ‘cryptozegel’, afgelopen dagen vond hij zijn weg naar eigenaars in het hele land. Het leverde tante Pos naast belangstelling het nodige werk op – een prettige bijkomstigheid in tijden waarin het postvolume lijdt onder de aanwas van e-mails en appjes.

Voor de niet-ingewijden: de Nederlandse ‘cryptopostzegel’ bestaat uit een fysieke zegel én een digitale kopie. De eerste vormt een bewaarexemplaar (al kun je ’m ook gewoon gebruiken), de digitale variant is een ‘NFT’. Die registreer je op een blockchain en kun je daarna gebruiken om mee te pronken in de digitale wereld of o..