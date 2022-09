Mij werd een gedicht voorgelezen. ‘Ik’, heet het. Over de mens die zichzelf liefheeft en in de spiegel kijkt.

Als jochie van een jaar of acht logeerde ik bij mijn opa en oma. Een huishouden zonder televisie. Maar er was wel een krant. Terwijl de klok de lange avond wegtikte, maakte mijn oma de boontjes schoon, schilde wat aardappels en las mijn opa voor uit de krant of rijkelijk aanwezige kerkblaadjes. Hij gaf er ongevraagd commentaar bij. Mijn oma knikte veelal instemmend, vroeg een enkele keer om verduidelijking of zei dat zij het ook wel heel wat vond. Zo speelden zij hun eigen acht-uur-journaal.

Bij mij thuis werd niet voorgelezen. Wij keken het nieuws. Bovendien las mijn moeder de krant zelf. Evenals mijn vader. De duiding van het nieuws was bepaald geen eenrichtingsverkeer. Pratend met elkaar ontwikkelde ieder zijn eigen kijk op de wereld. ..