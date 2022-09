Als Nederland een schoolklas is, is Drenthe dat kind achterin dat verlangend naar buiten kijkt

Geen treinverkeer van Assen naar Zwolle, door een aanrijding. Het oponthoud duurt twee uur. Snel spring ik op de bus naar Emmen, vanuit een verlangen naar Drenthe. In heel Drenthe wonen niet meer mensen dan in één stad in het westen, dat breekt geen potten in Den Haag. Maar heerlijk rustig is het wel. Als Nederland een schoolklas is, is deze provincie dat kind achterin dat verlangend naar buiten kijkt, naar het land, de wolken en de vogels.

Tenminste, zo lijkt het mij nu, vanwege mooie jeugdherinneringen aan vervlogen vakanties. Maar ooit was deze regio geen vakantiebestemming, ooit bestonden vakanties nog niet. Arbeiders werkten zich hier de tering, de tuberculose, zodat heel Nederland de kachel kon aanmaken met turf, onze eerste f..