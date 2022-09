Mijn partner vindt mijn sekstaal grof en afstotend. Hoe komt dat?

‘Laten we maar met de deur in huis vallen’, zegt hij. ‘We komen er samen niet uit. En je kunt hier sekszaken bespreken, toch?’ ‘Klopt’, zeg ik. ‘Oké’, antwoordt hij, ‘ik mag haar niet meer beffen.’ ‘Zo’, vervolgt hij, ‘het probleem ligt op tafel.’ Hij kijkt naar haar en zij kijkt strak naar mij alsof ik nu het verlossende woord ga spreken en hem tot de orde ga roepen vanwege zijn ongepaste wens. Ik leg uit dat ik geen rechter ben die zegt wie zijn gelijk krijgt, maar dat ik wel met hen kan kijken wat er aan de hand is.

Het blijkt dat ze een paar jaar samen zijn. De relatie voelt vertrouwd, er is humor en ze vertellen het samen goed en gezellig te hebben. Zij heeft twee pubers uit en eerdere relatie waarmee hij het goed kan vinden.

Alleen i..