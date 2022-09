‘Hier hebben we het dus over’, zal Henk Staghouwer hebben gedacht: klei, kluiten, weiland, landbouwgrond

In de week van Prinsjesdag is het natuurlijk politiek dat de klok slaat. Prinsjesdag, algemene beschouwingen, debatten over oplossingen in tijden van crisis, we kunnen er geen genoeg van krijgen. En al te gemakkelijk vergeten we dat het politieke bedrijf een hard bedrijf is en ook slachtoffers maakt. ‘Niet geschikt voor de Haagse slangenkuil’, zeggen we er dan bij. En misschien is dat wel een compliment.

Op mijn werkkamer hangen drie ingelijste foto’s van Winston Churchill onder elkaar. Op de eerste is hij aan het schrijven en studeren op zijn landgoed Chartwell. Op de tweede steekt hij in triomf zijn bolhoed in de lucht, een foto genomen op het Haagse Binnenhof na de oorlog. Op de derde zit hij eenzaam bij een vijver, melancholisch in zi..