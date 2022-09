Ambtsgewaad

Tegenstrijdige geluiden in de ND-bijlage Gulliver van afgelopen week. Het eerste ging over een schrijver die veel mensen spreekt die beschadigd zijn door de kerk. ‘Hij is allergisch voor predikanten die zich met hun toga, stembuigingen en onnodig moeilijke taal boven de kerkganger stellen. Wie zegt namens God te spreken, maakt zich immuun voor tegenspraak.’

Een pagina verder zei een voorganger juist dat hij niet kan preken zonder toga. Want ik ben geroepen om te ‘herderen’, schreef hij. ‘Het is een herdersmantel. Het houdt me bij de geestelijke les van retorische bescheidenheid en het vermijden van ijdel vertoon. Maar geeft tevens de ruimte en vrijheid om boven jezelf uit, tegen jezelf in te spreken.’

Natuurlijk gaat het erom wat ze zeggen..