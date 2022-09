Verjaagd door de Britten, maar tóch een zwak voor de Queen

Bij het warme eerbetoon aan de Queen klonk de afgelopen week soms ook kritiek op de monarchie. ‘Deze royals staan te ver af van ons dagelijks leven’, hoorde ik een Afrikaanse Brit zeggen. Gemengde gevoelens, in de ex-koloniën in Afrika, Azië en de Cariben. Want wereldrijken hebben een grote voetafdruk. Ik wil die donkere erfenis graag scheiden van de Queen. Zij leek boven de partijen te zweven, het betere ‘ik’ van haar natie uitdrukkend. En ze had officieel geen meningen. Maar tegelijk trad het Britse leger hardhandig op in Noord-Ierland uit haar naam en waren ambtenaren in Londen en overzee maar al t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .