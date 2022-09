Er is geen politieke toverspreuk waarmee we alle problemen en leed kunnen verhelpen

‘Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, was niemand de sigaar. Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar.’

Ik denk dat ik alle liedjes van Herman van Veen inmiddels heb gezongen voor mijn kleine meisje. De afgelopen maanden was ik met zwangerschapsverlof en dus even niet in politiek Den Haag te vinden. Tussen ‘s werelds schattigste lachjes, luiers, hydrofiele doeken en warme flessen door volgde ik de politiek van een afstandje. Het beeld was niet hoopvol: de ene crisis na de andere en wanneer een probleem leek opgelost, kwamen er binnen een maand weer twee voor terug.

We zien een oorlog op het Europese continent. Met als gevolg veel slachtoffers, vluchtel..