Sinds dat huis er staat, heb ik er nog nooit een vogel gezien

Er staat een nieuw huis bij mij om de hoek. Een villa, betimmerd met planken zoals je in Scandinavië veel ziet. Huizen in landschappen van frisgroene heuvels of besneeuwde bergen, die zowel in uitstraling als in het letterlijke maakproces opgaan in de natuur. Die twee gaan natuurlijk hand in hand. Er valt een boom om, of een of andere Noor hakt er eigenhandig eentje tegen de grond, zo tussen het jagen en het skiën door, en als er een huis van is gebouwd staat de boom weer overeind tussen zijn soortgenoten – maar dan in een andere vorm.

Dit huis heeft die uitstraling ook. Behalve dat alle planken, toen ik beter keek, van kunststof zijn. Het is, in wezen, een huis van laminaat. Het kan de beste overkomen. Net als kunstgras. Alles wat gras f..