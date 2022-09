De lieve vrede bewaren of elkaar geduldig en met wijsheid vermanen?

Afgelopen maand kreeg ik de kans om een ‘barmhartige samaritaan’ te zijn, maar ik zei: ‘Het komt nu niet uit, sorry.’ Ik liep door, terwijl ik me realiseerde dat ik de rest van de dag nauwelijks iets te doen had. Hoezo kwam het niet uit? Het heeft me wekenlang dwarsgezeten. Biecht u weleens? Ik dacht altijd dat het voorbehouden was aan katholieken, totdat ik in mijn vakantie een boek las over de luthers-protestantse Dietrich Bonhoeffer. Hij stelde de biecht in onder de studenten van zijn oecumenische seminarie, en biechtte toen zelf ook. Practice what you preach!

Bonhoeffer was een Duitse theoloog die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. Als dominee en kerkleider waren de ogen regelmatig op hem gericht: wat is goed en wat is ..