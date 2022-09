Alleen liefde kan een gebroken hart helen

Eén van mijn dochters heeft haar enkel gebroken. Haar mouw bleef tijdens het fietsen haken in het stuur van haar vriendin (of andersom, dat weten ze niet meer) en toen was het euvel geschied. Ik heb het eerst nog een dagje aangekeken (oh schuldgevoel), maar toen het niet vanzelf over ging (dat hoop je dan toch hè) zijn we maar naar het ziekenhuis gegaan. Het bleek een akelige breuk te zijn. Ze moest onder narcose geopereerd worden. Na de operatie kreeg ze nogal krachtige pijnstillers – tenminste dat denk ik want toen ik aan haar vroeg hoe het met haar ging zei ze glimlachend: ‘Ja, wel chill eigenlijk’, en stak ze haar duim op. Haar voet zit nu in donkerpaars gips en het staat haar nog ook.

Toen de dokter twee weken na de operatie vr..