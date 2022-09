Hoe de week van koning Willem-Alexander verloopt als Máxima in haar eentje op werkbezoek is

Zo, wat heb ik een last van m’n longontsteking zeg. Uche, uche! ‘t Is maar goed dat ik me heb afgemeld voor de reis naar de States. Laat Máxima maar lekker alleen gaan. Even mijn benen op de glazen salontafel leggen, nu kan dat tenminste zonder commentaar te krijgen. Wat is er allemaal op Netflix vanavond? Oei, wat lees ik nu in de groepsapp ‘Werkbezoek VS’? Is Máxima in discussie gegaan over abortus? Dat is een beetje dom. Over zo’n heet hangijzer spreken we ons niet uit, dat heb ik haar jaren geleden al verteld. Nee, Mark, niet reageren in de app, ik spreek haar er wel op aan als ze weer thuis is.

Nog effe lekker facetimen met Amalia, ik ben benieuwd hoe haar eerste dag op de universiteit was. Hé, een Instagram-post van Alexia, heeft ze nu alweer een feestje, moet ze niet studeren? Ariane, Ariane! Wat wil jij eten? Zullen we een pizzaatje bestellen? Woensdag gaan we bij oma in Lage Vuursche langs, dan eten we wel weer gezond.

Donderdag nog één keer zonder haar m’n buikoefeningen in de gym doen. Dat voelt wel wat eenzaam, want als ze er niet, weet een man pas wat hij mist. Na zo’n weekje ben ik toch een beetje uit m’n doen. Gelukkig staat Prinsjesdag weer op het programma, daar kunnen we lekker met z’n tweeën naartoe. Maar eerst ga ik morgen nog even keihard mijn eigen muziek draaien.