Alfred Schreuder weet ook wel dat bij Ajax spelers worden gekweekt, veredeld en verkocht. Toch is hij daar prettig naïef over

100 miljoen. Dat riep ik als kind als ik van gekkigheid geen bedrag wist te noemen. Die 100 miljoen was dan iets waar je de héle wereld mee kon kopen. Dacht ik. Dat er godenzonen bestonden en dat je er soms maar één voetballer van kunt kopen wist ik toen nog niet. En de transfer van Johan Cruijff naar Barcelona in 1973 (voor 1,4 miljoen) gaf me ook nog geen goed zicht op de toekomstige transfermarkt. Al lag dat er misschien ook aan dat ik toen nog maar vier jaar was.

100 miljoen. Dat is de prijs waarvoor Ajax zijn wonderkind Antony naar Manchester United laat gaan. Dat is 50 miljoen per been. Zijn linkerbeen zal wel iets duurder zijn. Het is een linkspoot. Maar losse benen zijn in de voetballerij niet verkrijgbaar. Het gaat daar om de hel..