Lifters langs de kant van de weg zie je niet zo vaak meer als vroeger. Het kartonnen bord met daarop de bestemming geschreven is ingewisseld voor een oproepje via Twitter of een ander sociaal medium. Door de treinstakingen van de afgelopen tijd vierde het liften weer even hoogtij. Twitter liet zich van zijn goede kant zien en verschillende matches kwamen tot stand. Een aantal geluksvogels kon daardoor toch het kantoor of een andere bestemming bereiken.

Het imago van liften is niet al te best: bij wie stap je in de auto, en gaat dat allemaal wel goed? Zelf heb ik er wel een goede ervaring mee. Op een dag toen de treinen niet reden vanwege zware sneeuwval moest ik na een logeerpartij bij een vriend van Harlingen naar Sommelsdijk. Ik heb toe..