Wie een lans breekt voor vluchtelingenopvang kan de keerzijde niet negeren

Eigenlijk wil ik zwijgen over de crisis die geen asielcrisis mag heten maar een opvangcrisis. Woorden doen er toe. De zinnen die ze vormen nog meer. Je zegt zo snel het verkeerde in het woud van goed en fout.

Vieze toiletten zijn gruwelijk. Dat schoon sanitair niet te regelen was voor de asielzoekers in Ter Apel is al genoeg reden voor schaamte. Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier roept ons daarom op vluchtelingen waardig te behandelen (ND, 29 augustus). Een mens draagt de verantwoordelijkheid om welstand niet als eigendom te zien en hem daarom aan niemand te weigeren, voert hij aan.

Quartier citeert een regel van Benedictus: ‘Zodra een gast wordt aangekondigd, gaat de overste of een aantal broeders hem met alle genegenheid tegem..