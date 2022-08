CU-leider Segers: Er wordt opnieuw flink op onze gideonsbende ingebeukt

Dat leden van de ChristenUnie niet alleen maar tevreden zijn met de asielafspraken die het kabinet heeft gemaakt, snap ik. Dat ze het onbestaanbaar vinden dat asielzoekers nachten achter elkaar in de buitenlucht moeten slapen, snap ik nog veel beter. Dat ís ook onbestaanbaar. Als er recentelijk iets door een morele ondergrens is gezakt, dan is het de opvang van asielzoekers. Maar of dat ook geldt voor de afspraken die het kabinet heeft gemaakt, is een andere vraag.

Om een einde te maken aan de onmenselijke taferelen in Ter Apel moet de opvang drastisch beter. Bij een hoge instroom – met na twee coronajaren veel nareizende familieleden en nu ook veel Oekraïners – is gekozen voor een tijdelijke vertraging van de komst van nareizigers met ma..