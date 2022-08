Dit jaar is er geen komkommertijd om op adem te komen. Ik hoop op een appeltijd

Wie een komkommerplant in zijn tuin heeft, kan er de hele zomer komkommers van oogsten. De oogsttijd loopt van half juli tot het einde van de zomer. Om geen enkele komkommer te missen, moet je in het voor- of naseizoen op vakantie gaan. Zo mis je niks van de komkommeroogst. Lekker rustig ook. Want doorgaans is het komkommertijd in de zomer. De periode waarin er weinig nieuws is zodat er tijd is voor luchtiger verhalen. De tijd waarin mensen op adem kunnen komen van het werk en de zwaarte van het leven.

Maar dit jaar is er geen komkommertijd: stikstofcrisis, omgekeerde vlaggen, asielzoekers in de vuiligheid en slapend in de open lucht, drukte bij de voedselbank, hoge energierekeningen, oplopende prijzen, droogte, personeelsgebrek, een hartverscheurend ongeval, langere wachtlijsten, kortere lontjes. En dat allemaal in Nederland.

Geen komkommertijd dus dit jaar. Ik hoop daarom op een appeltijd. Een tijd waarin de appels rijp zijn, we elkaar een appeltje voor de dorst gunnen, we paraat staan en een appel op elkaar mogen doen.