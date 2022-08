Praatjes vullen geen gaatjes

De afgelopen jaren ben ik vaak bij de tandarts geweest. Dat lag niet aan de toestand van mijn gebit, maar aan mijn werk als orthopedagoog bij de mondzorg voor mensen met een beperking.

Niet iedereen heeft echter een zichtbare beperking. Zoals Maurice die de oren van je hoofd praat over soms ingewikkelde onderwerpen. Hij zit nu in de wachtkamer. Een andere patiënt zit in de stoel. Geen probleem voor Maurice, dan hoeft hij nog niet. Even later hoort hij het geluid van de boor. Als hem dat maar niet overkomt. Boren doe je maar op een booreiland.

Maurice is aan de beurt. Hij loopt de behandelkamer in en gaat meteen in gesprek. Dat is zijn manier om de behandeling uit te stellen. Eerst een excuus: hij is vergeten flosdraad te halen, dus hij hee..