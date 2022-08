Wat we van de zaak Bill Cosby kunnen leren

Wat houdt mensen tegen om ernstige en aanhoudende aanklachten van seksueel misbruik serieus te nemen? De vraag doemt op in de nieuwe vierdelige serie We need to talk about Cosby, deze week uitgezonden door de VPRO. Het is een leerzame documentaire over publiekslieveling Bill Cosby, die leuke vader in de Amerikaanse sitcom The Cosby Show (1984-1992), hier bij herhaling uitgezonden door de NCRV.

Na 2000 kwamen er echter steeds meer aanklachten tegen hem naar buiten, die bovendien in juridische stukken door Cosby bevestigd bleken te zijn: hij drogeerde vrouwen en had seks met hen, wat verkrachting heet. De documentaireserie focust op de weerstand bij Afro-Amerikanen om aanklachten te geloven. De machinaties die daarin een rol spelen, t..