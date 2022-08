Wereldburgers moeten kennis hebben van economie en politiek, maar niet van religie. Dat is vreemd

Twee Business Schools waar ik aan verbonden ben, hebben bijna tegelijkertijd besloten dat ze voortaan ‘wereldburgerschap’ opnemen in het curriculum. Dat betekende voor mij nogal wat vergaderingen over ‘global citizenship’. Meestal kon ik ze, als echte wereldburger, online bijwonen, maar het was zelfs dan een opgave! Wereldburgerschap is namelijk zo’n begrip dat op allerlei manieren kan worden uitgelegd. Ik kwam meerdere keren de definitie van ontwikkelingsorganisatie Oxfam tegen in de vergaderingen: ‘een wereldburger […] waardeert diversiteit [en] heeft inzicht in hoe de wereld economisch, politiek, sociaal, cultureel, technologisch en ecologisch werkt.’

Dat is nogal wat. Kijk maar naar de verschillende manieren waarop de wereldburger moe..