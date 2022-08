Dat moet anders: verleng de opzegtermijn voor werknemers tot minimaal drie maanden

De krapte op de arbeidsmarkt mag in zekere zin als een zegen voor werknemers worden beschouwd - in zekere zin, omdat in sommige sectoren ook nadrukkelijke nadelen spelen als een hogere werkdruk en het voortdurend achter de feiten aanlopen. Maar in positieve zin valt er voor werknemers meer te kiezen en te onderhandelen dan in tijden van economische neergang en crises.

Maar toch, als meer mensen van baan veranderen, is dat niet automatisch goed nieuws. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt heeft een keerzijde.

Die keerzijde raakt aan de menselijke, humane kant. Werken is zo veel meer dan taken verrichten en geld verdienen. Het betekent veelal samenwerken met collega’s en klanten, met wie vakgerelateerde interesses, doelstellingen of projecten ge..