Boeren voelen zich alsof ze door een te hard lopende ouder door een winkel worden voortgesleurd

Afgelopen week stond ik te koken en ik luisterde naar het Kamerdebat over het verraad van Wopke Hoekstra. Het ging even over de opstand van de boeren en CU-leider Gert-Jan Segers deed een dringend appel op Rutte: ‘Is de minister-president het met mij eens dat er veel mis is gegaan in de communicatie en dat dit heeft geleid tot een ernstig wantrouwen jegens de overheid op het platteland? Wordt het niet tijd dat deze regering het gesprek met boeren aangaat, werkt aan vertrouwen en ze bij de hand neemt om samen een oplossing te zoeken voor de grote vragen waar wij nu voor staan?’ Roerend in de pan herhaalde ik proevend zijn kernwoorden: vertrouwen, gesprek aangaan, bij de hand nemen. Ik kreeg het gevoel dat de woorden niet passen bij de hui..

