Ons lieve huis was even alleen van mij, wat had ik de stilte gemist

Toen ik dinsdagochtend mijn vierde telg uitbundig uitzwaaide toen ze naar haar nieuwe school fietste, voelde ik me even helemaal high. (Tenminste, dat denk ik. Ik ben nog nooit daadwerkelijk high geweest, maar de ervaring van dinsdagochtend komt er zeker bij in de buurt.) Mijn huis was stil. Niemand riep ‘Mamáaa!’, gevolgd door een bestelling van het een of ander aan eten. Niemand gooide achteloos zijn kleren op de vloer nadat ik voor de 798e keer gevraagd had de kleren dan tenminste over de stoel te hangen. Niemand bekeek op zinderend volume 27 keer dezelfde TikTok. En er was niemand die iets onrechtvaardig vond en derhalve met stemverheffing verontwaardigd verhaal kwam halen. Ons lieve huis was even alleen van mij. Wa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .