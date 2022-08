Het juiste moment kiezen, daarvoor heb je de klok niet nodig

In de vakantie ontdekte ik een huidirritatie onder mijn horloge. Ik doe het uurwerk nooit af, omdat de kans dan bestaat het kwijt te raken. Dat leverde nooit problemen op, maar onze wekelijkse zwemervaringen van het afgelopen jaar heeft waarschijnlijk de huidreactie getriggerd. Noodgedwongen ligt het horloge nu al ruim een maand in een hoekje want de huid is nog steeds niet hersteld. En het is maar de vraag of hij ooit weer in gebruik genomen gaat worden.

op tijd komen

Nu de vakantie voorbij is begin ik het horloge te missen want op tijd komen is wel handig. Of eerder: precies op tijd. Niet te laat en ook niet te vroeg. Te vroeg is zonde van mijn tijd en te laat is zonde van de tijd van de ander.

Zonder horloge kan ik dat ..