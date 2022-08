Het schuurt in Den Haag en iedereen weet: schuren en teflon gaan niet samen

Het schuurt in Den Haag. Daarover was iedereen het wel eens, afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer. Wopke Hoekstra heeft zijn schuurspons, of misschien was het wel grofkorrelig schuurpapier, recht op het gezicht van teflon-Mark gezet en een paar keer flink gewreven. En iedereen weet het: schuren en teflon gaan niet samen. Dat is les één als je een pan met een anti-aanbaklaag koopt en dus ook als je in een kabinet stapt waar de premier al zo lang een teflonregime voert.

Dat schuurmiddelen krassen geven is dinsdag maar weer eens bewezen. Er gebeurde echt iets met het gezicht van Mark Rutte. Het wilde niet meer rechttrekken. Natuurlijk is zijn teflonlaag na bijna tien jaar premierschap van nature al een beetje versleten. Dat hoort erbij en is..