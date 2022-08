Om verbinding te zoeken met andersgelovigen, hoef je niet met hen te bidden

Verrassend is het niet. Op het Graceland Festival vond afgelopen weekend een interreligieuze gebedsoproep plaats. Mede-organisator Rikko Voorberg noemde het vooraf in het ND een pareltje in de programmering. Zoals historicus James Kennedy ruim tien jaar geleden in Trouw schreef: de gelovigen die op een interreligieus gebed afkomen, zijn vaak ‘de mensen die het minst zeker zijn van hun eigen geloofsdogma’s’. Het profiel van Graceland Festival lijkt daar bij aan te sluiten.

Toch sta ik er nog even bij stil. Theo Brand wijdt op de website nieuwwij.nl een beschouwing aan de gebedsoproep van het Graceland Festival, met islamitische, joodse en christelijke elementen. Het platform NieuwWij denkt na over een samenleving waarin alle mensen zich th..