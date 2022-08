Wilt u weten wat er belangrijk is voor een groot deel van de Nederlandse jongeren? Kijk naar Harry Styles

Deze zomer stond Harry Styles in Amsterdam op de planken. Het voormalige bandlid van de boyband One Direction zorgde voor een zowel uitzinnige als zwijmelende menigte. De fans kunnen hun geluk niet op als de flamboyante zanger het podium betreedt. Ontelbare meisjes met boa’s om hun nek joelen, zingen en dansen alsof hun leven ervan afhangt, terwijl de artiest even later met een regenboogvlag staat te zwaaien.

Jongerenwerkers, ouders en docenten doen er goed aan te weten wie deze twintiger is die in 2017 vriend en vijand verraste met het bijna zes minuten durende lied ‘Sign of the times’. In elke klas of jeugdgroep zitten namelijk wel een paar ‘Harries’ (lees: echte Harry Styles-fans), die elke stap van de zanger samen met 47 miljoen..