De slimste mens moet vooral snel zijn, ander gaat de zoemer en is hij af

Slim en sluw. Daar voldoet een winnaar van het tv-programma De Slimste Mens aan, volgens tekstschrijver, standup-comedian en jurist Owen Schumacher. Hij won het winterseizoen 2013/2014. Een vraag is moeilijk als je het antwoord niet weet en makkelijk als dat wel het geval is. Met die constatering, nuanceerde Erik van Muiswinkel zijn overwinning van een dag eerder. Hij is een van de kandidaten in de finaleweek van deze zomer. Vrijdag is de nieuwe slimste mens bekend en kan die ‘titel’ worden toegevoegd aan een Wikipediapagina.

Met een brede interesse, veel feitenkennis en het kunnen associëren en leggen van verbanden kunnen deelnemers het ver schoppen in het programma. Tenminste, als je de goede antwoorden onder spanning en op tijd k..