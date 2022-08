Niet het uiten van standpunten, maar naar elkaar luisteren is een belangrijke stap naar vrede in Israël

De veel te jong overleden opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk Lord Jonathan Sacks, niet alleen theoloog maar ook filosoof, vond dat de tijd gekomen was om de Israëlische schrijver Amos Oz te ontmoeten. Deze stond net als de opperrabbijn bekend om zijn wijsheid en zijn originele manier van denken. Een vriend van de geestelijke verbaasde zich over deze aanstaande ontmoeting. ’Rabbijn Sacks, Amos Oz is volkomen seculier, gaat u hem bekeren?’ ‘Nee’, luidde het antwoord, ’ik wil iets doen dat veel belangrijker is. Ik wil naar hem luisteren.’

En zo ging het. ‘Twee uur lang zaten wij in Amos’ studeerkamer in het stadje Arad aan de rand van de woestijn. En we luisterden naar elkaar. Amos Oz bleef seculier. Ik bleef religieus. Maar iets heel ..