Dat heb ik in de kerk geleerd: de ruime blik

Toen ik elf was, lag ik een dag of tien in het ziekenhuis. We hadden gevoetbald op ‘het veldje’ en ik was vies gevallen. Arm uit de kom, een complexe armbreuk. Twee keer geopereerd. Je kunt de littekens nog zien. Ik herinner me van die periode een apart moment. Een ouderling kwam bij me op bezoek. In die tijd nog geen hippe jeugdouderling met sneakers, maar een wat grijzige meneer met een oude ernst. Hij zat altijd links van me in de kerk en dan bestudeerde ik zijn gezicht. Nu zat hij naast mijn bed en vroeg hoe het met mij ging.

Na ons gesprek stond hij op, ging in het midden van de ziekenzaal staan en sprak al de andere zieken aan. Hij zei met hen mee te leven, hoopte dat ze moed en kracht zouden krijgen in deze moeilijke periode, en to..