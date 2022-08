Het lukt nog niet zo goed met onze verhouding tot bloot in de samenleving. Hoeveel huid laat je zien, en wie bepaalt of daar grenzen aan zijn? De discussie zit vol voetangels en klemmen. Zo mag het korte rokje gelukkig nooit gebruikt worden om aanranding goed te praten – en laten we daar ook nooit op afdingen. Maar daardoor ligt er een taboe op welk gesprek dan ook over de gewenste lengte van rokken of broeken op school of op het werk bijvoorbeeld.

Het vrouwenblad Linda heeft deze maand een editie over vrouwenborsten afgeleverd. Volgens hoofdredacteur Karin Swerink is het idee erachter dat vrouwen zelf mogen weten wat ze doen met hun borsten: of ze er nou naakt mee door de Kalverstraat willen lopen of niet. ‘Dit zijn mijn borsten..