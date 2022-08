Lelijk eendje

Jarenlang was DuckDuckGo een vreemde eend in de techbijt. Het bedrijf bond de strijd aan met Google door een zoekmachine te bouwen die gebruikers absolute privacy beloofde. Wie niet wilde dat persoonlijke gegevens in handen van commerciële techbedrijven kwamen, vond in DuckDuckGo een toevluchtsoord. In ruil voor anonimiteit bood de zoekmachine namelijk geen personalisatie – en dus minder relevante zoekresultaten. Mede daardoor bleef de zoekmachine een rol in de marge spelen. Die beperkte populariteit deed aan de missie van het bedrijf overigens niets af. DuckDuckGo bleef nieuwe producten ontwikkelen. Nog deze week adverteerde het bedrijf op sociale media met zijn beveiliging. Google maakte namelijk bekend voorlopig nog geen einde te make..

