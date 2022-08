Wat een doorgeschoten bangigheid, die hysterische bewaking van de eigen ‘achtertuin’

Het was in Roemenië, acht jaar geleden, dat we tijdens een werkvakantie met zo’n twintig jongeren een pizza aten op een terras. Er was al een week hard gebuffeld in de zinderende hitte aan een speelplaats voor klein Roma-schooltje en deze vrije dag was een welkome afwisseling. De zichtbare armoede onder de Roma-kinderen was aangrijpend geweest. Tijdens de pizza bleef dat ons achtervolgen, want rondom het terras scharrelden kleine kinderen rond, hopend op wat eetbaars. ‘Je moet deze kinderen niks geven hè, dat is toch niet verstandig?’ zei een van de jongeren. Er ontstond een gesprek aan tafel over de vraag waarmee je het beste helpt. Het werd een ingewikkelde discussie waarbij we merkten dat de zwerfkinderen niet vanzelf verdwenen, maar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .