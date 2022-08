Het is geen chaos in mijn hoofd. Het is er gewoon elke dag een feestje

‘Waarom is het ook altijd zo’n chaos in mijn hoofd?’

‘Je moet melk, broccoli en vuilniszakken hebben.’ Ik tel mee op mijn vingers en probeer intussen de benodigde boodschappen in een plaatje te gieten. Dat helpt om het te onthouden, hoewel het er in dit geval wat onsmakelijk uitziet. ‘En niet langs de chocolade lopen!’, spreek ik mezelf streng toe. Een mevrouw met een volle boodschappenkar naast me lacht voorzichtig, alsof ze nog niet zeker weet of ik normaal ben of compleet mesjogge.

Voor mij is het heel normaal om hardop tegen mezelf te praten. Het helpt mij om mijn gedachten wat af te remmen. Dat is wel nodig in mijn geval, want in mijn hoofd is het altijd druk. Besluit ik de kamers van een van mijn kinderen te ordenen, dan begin ik hal..