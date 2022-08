Ze zit tegenover mij en kijkt me met grote ogen aan. ‘Ik snap er niks van’, zegt ze. ‘Seks hoeft echt niet voor mij. Ik vind het een hoop gedoe en nu ineens heb ik zin.’ Ze vertelt dat ze met haar partner al een aantal weken regelmatig seks heeft. Vaak neemt zij het initiatief.

Ik vraag of ze de seks met hem prettig vindt. Dat blijkt het geval. Ik vraag of ze klaarkomt. Idem. ‘En je partner?’, vraag ik. ‘Hoe is het voor hem?’ ‘Hij is helemaal blij’, zegt ze. De reden dat ze bij mij komt, is dat ze nu bang is dat de zin in seks net zo plotseling zal verdwijnen als die gekomen is. En dat wil ze niet.

Zin in seks komt niet zomaar uit de lucht vallen, leg ik uit. Er moet iets gebeurd zijn. ‘Is er bepaalde medicatie waarmee je nu ge..