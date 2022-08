De wapenindustrie onethisch noemen, maar wel juichen bij elke Oekraïense voltreffer

‘Yesss!’

Enthousiast veer ik op. Opgetogen lees ik hoe de Oekraïense krijgsmacht heeft toegeslagen: met zojuist geleverde Amerikaanse Himars-raketten zijn, volgens de legerleiding in Kyiv, in rap tempo vijftig Russische munitiedepots vernietigd. Geweldig.

Maar ik had in het verleden toch regelmatig geschreven over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen? En instemmend genoteerd dat een fatsoenlijk mens toch niet kan beleggen in zoiets als de wapenindustrie? En dan nu opgetogen zijn over het dodelijke succes van Amerikaanse Himars en andere wapens? Hypocriete sukkel.

Die Himars worden geproduceerd door Lockheed Martin, een grote werkgever in een Amerikaans stadje met de Bijbelse naam Bethesda, ‘huis van vergeving’. De aan..