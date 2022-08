In China en in de VS blijven de elites altijd uit de wind, een Chinese jonge vrouw

Soms geef ik Engelse les aan Chinese studenten die in het westen rechten willen studeren. Het is een leuke bijbaan, want om hun Engels te oefenen laat ik hen vertellen over bekende rechtszaken in eigen land. Shuyi, een meisje uit Shaanxi, in het het noorden van China, wil graag naar Glasgow en haar keuze is gevallen op criminologie. De zaak die zij online met mij wilde bespreken, was er eentje die mijn eigen Chinese geliefde al volgde op social media: Zhou Xiaoxuan versus Zhu Jun.

Shuyi begon met het vertalen van de meest recente uitspraak: ‘Het door eiseres Zhou ingediende bewijs was onvoldoende om te bewijzen dat beklaagde Zhu seksuele intimidatie tegen haar had gepleegd, en het verzoek om beroep kon niet worden ingediend.’ Dit was de u..