Gratis menstruatieproducten aanbieden, is een stap achteruit

In Schotland zijn sinds maandag menstruatieproducten bij wet gratis verkrijgbaar. Het is een primeur, wordt erbij aangetekend. Schotland geldt als de eerste natie ter wereld die lokale overheden wettelijk verplicht om deze producten gratis aan te bieden op openbare plekken. De maatregel moet ‘menstruatie-armoede’ tegengaan. Er zijn vrouwen die geen geld hebben voor maandverband of tampons en daardoor in de problemen komen.

Dit soort nieuws wordt de laatste jaren graag aangepakt om ook in Nederland een punt te maken. Gratis menstruatieproducten zou een stap vooruit zijn in de emancipatie van vrouwen. En dus moet het ook hier doorgevoerd worden. Volgens het opiniepanel van EenVandaag wil 8 op de 10 jonge vrouwen dat, en ruim 5..