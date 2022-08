Is er voor iedereen ruimte onder de regenboog?

Antwerpen stond het afgelopen weekend in het teken van de Pride. Aan overheidsgebouwen, boven straten, op zebrapaden: overal prijkten de bonte kleuren van de regenboog. ‘Ga met ons op zoek naar Queertopia!’, luidde de slogan van de vijftiende editie. Centrale vraag was hoe de ideale LHBTI+-wereld er binnen vijftien jaar uit zal zien.

Dat holebi’s (in Vlaanderen een gangbare term om LHBTI’ers mee aan te duiden) in Noordwest-Europa in alle vrijheid zichzelf mogen zijn, is goed nieuws in een wereld waarin miljoenen anderen riskeren om te worden vervolgd of gedood wegens hun seksuele geaardheid. Maar hoe billijk is de regenboogvlag als staatsideologie? In het bijbelboek Genesis 9 belooft God aan Noach dat Hij de regenboog zal instellen ..