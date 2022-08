Even geen sociale media is goed voor je mentale gezondheid en levert tijdwinst op

De Britse acteur Tom Holland - vooral bekend van Spider Man - kijkt voorlopig niet op Instagram en Twitter. Dat vertelde hij in een filmpje op Instagram. Hij verwijdert de apps omdat hij dat het beste vindt voor zijn eigen mentale gezondheid. Als hij berichten over zichzelf leest, komt hij in een neerwaartse spiraal terecht. Daar wil hij zichzelf voor beschermen. En hij raadt zijn 67,7 miljoen volgers aan hulp te zoeken als ze met psychische problemen kampen. Knap dat hij zijn podium gebruikt het stigma op psychische ziekten te verkleinen.

De vakantie is trouwens voor iedereen een ideale tijd eens te testen wie je bent en wat er met je gebeurt als je geen sociale media gebruikt. Misschien ontdek je wat je mist of juist niet. Of kom ..