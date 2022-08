Niet alles is te koop, zo leert Rotterdam aan Jeff Bezos

Jeff Bezos, een van de rijkste mannen op aarde, bestelde een superjacht bij een scheepswerf in Alblasserdam. Het schip is 127 meter lang en daarmee het grootste jacht ooit in Nederland gebouwd. Het zal ongetwijfeld van alle gemakken zijn voorzien, zoals een zwembad, yogalokaal en een goede keuken. Deze Bezosboot kost een slordige 430 miljoen euro.

Er was één probleem: het schip moest langs de Rotterdamse Koningshavenbrug, bij elke Rotterdammer bekend als De Hef. Omdat de masten van het schip te hoog zijn, moest De Hef buigen voor Jeff Bezos. Dat was althans het idee. De gemeente overwoog het bovenste deel van de brug weg te halen en na een dag weer terug te hangen. De rekening van de operatie zou naar Jeff gaan en die zou alles uiteraard ..