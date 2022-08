Zeg me wat u in de kast hebt staan

Soms kom ik in een huis waar geen enkel boek staat. Daar vind ik dan iets van. Een huis zonder boeken ervaar ik als een huis zonder planten. Er zit geen leven in. Toch wonen er mensen, dus helemaal onleefbaar is het kennelijk niet. Het gebrek aan boeken wordt nogal eens gecompenseerd met een overvloed aan andere zaken, zoals goedkope prullaria uit China, verzamelingen van al dan niet gevallen engelen, miniatuurhonden en -katten, fotootjes van overleden huisdieren of wandbordjes met deugdzame teksten. In Amsterdam wordt dat ‘Jordaanrenaissance’ genoemd.

Waarom heeft iemand tegenwoordig nog een boekenkast? Je kunt toch alles op internet vinden? Of is een boekenkast belangrijk voor je imago? ‘Zeg mij wat u in de kast hebt staan en ik z..