Een man die bij al zijn geleerdheid en en hulpverlening een nederig mens is gebleven

De missionaris. Ik ontmoette hem voor het eerst in 2014. In Sentani-Jayapura, midden tussen de Papoea’s. Pater Nico Syukur Dister was zeker niet de eerste missionaris van wie ik onder de indruk kwam. Ik had met paters opgetrokken in favella’s van Sao Paulo en Recife, in basisgemeenten in krottenwijken van Nicaragua, met missiezusters onder stervende aidspatiënten in New York.

En ik had over hen gelezen. Over Matteo Ricci (1552-1610) in het Chinese keizerrijk, over pater Damiaan bij de leprozen van Hawaï, dankzij schrijver Anthony van Kampen over Jan de Vries (1929-2005) in de ‘onderwereld van het menselijk lijden aan de Rio Grande’. En ik wist natuurlijk van pater Frans van der Lugt (1938-2014). Tot aan zijn gewelddadige dood in het Syris..