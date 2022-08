Randstedelijke hoogmoed: ‘Krijg je geen spijt dat je naar Groningen bent verhuisd?’

Vrijdagochtend op NPO Radio 1. ‘Waren er mensen die tegen u zeiden: je bent niet goed bij je hoofd?’, vraagt Jeroen Schutijser aan Mirjam Vink. In welk nieuwsverhaal hoort deze vraag thuis? Heeft Mirjam Vink tatoeages laten zetten op haar wangen? Ging zij naakt op de Euromast staan? Nee, Mirjam Vink is verhuisd, samen met haar partner Peter. Van Amsterdam naar een rustig dorp in Groningen. En dus vraagt Jeroen Schutijser ook nog aan Peter: ‘Zou u spijt kunnen krijgen?’

Randstedelijke hoogmoed kun je deze vraagstelling noemen, of wat neutraler: het Randstedelijke perspectief. Want Jeroen Schutijser zou net zo goed kunnen vragen: ‘Heeft u er geen spijt van dat u niet eerder uit Amsterdam bent vertrokken?’ En, als hij minder vooringenomen wi..