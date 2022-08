De samenleving zou beter af zijn wanneer het liberalisme van Mark Rutte weer een poosje aan de zijlijn plaatsneemt

Op onze bijna dagelijkse avondwandeling struinden mijn echtgenote en ik onlangs door de Kamper wijk Brunnepe. We passeerden enkele straatjes waar vrijwel elke woning een omgekeerde Nederlandse vlag vertoonde. Elders in deze Hanzestad is de concentratie ‘blauw-wit-rood’ duidelijk minder. Nu is Brunnepe vanouds een volkswijk. De laatste jaren streken er weliswaar ook jonge stellen, semi-yuppen en Zwolse starters neer. Maar toch telt de wijk nog altijd meer dan gemiddeld bewoners die relatief laag op de maatschappelijke ladder staan. Niet voor niets sluiten juist zij zich breed aan bij dit symbool van de boerenprotesten.

Onze nationale niet-bemiddelaar Remkes signaleerde een ‘stevige vertrouwenscrisis’ tussen boeren en kabinet. Deze zit volg..