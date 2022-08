Wat een rondje stoelendans mij leerde over ‘ergens bij horen’

Op een ongewone plek heb ik iets geleerd over ‘ergens bij horen’. Om precies te zijn, ik heb hierover geleerd tijdens een stoelendans. Wie met de stoelendans bekend is, weet dat het een spelletje is waar veel kinderen gek op zijn.

Ik heb het maar één keer in mijn leven gespeeld, maar door het concept van het spel vond ik het een frustrerende ervaring: op het moment dat de muziek stopt, is er een stoel te weinig - of een kind te veel - terwijl iedereen een zitplaats probeert te vinden. Wie geen geen plekje kan vinden valt af, waarna er weer een stoel verwijderd wordt.

Scenario’s als deze kunnen dienen als metaforen voor het echte leven waarbij wij ons overtollig voelen. Daarnaast lijkt het er soms op dat het niet uitmaakt hoeveel we p..