Ze hebben allebei een seksueel gas- en rempedaal, maar hoe gebruik je die?

‘Ik vind het lastig om te zeggen’, begint ze, ‘maar ik vind het niet fijn om tegen je aan te liggen in bed. Ik wil je geen pijn doen’, voegt ze eraan toe, ‘maar ik moet toch eerlijk zijn?’ en ze kijkt me aan. Het gaat seksueel lastig tussen hen, daarom zijn ze gekomen.

Over hun relatie van meer dan twintig jaar zijn ze tevreden, maar op het seksuele vlak lopen hun behoeftes flink uiteen. Hij zou graag elke week of vaker seks met haar willen en baalt ervan dat ze elke maand ongesteld wordt en dan vooraf chagrijnig is en nadien moe.

Verstandelijk snapt hij het allemaal wel en vindt hij het ook wel sneu voor haar dat ze dan in de lappenmand zit, maar gevoelsmatig vindt hij het behoorlijk frustrerend. Voor haar hoeft seks niet zo v..