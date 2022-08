Schaamte helpt ons in klimaatbeleid niet verder, in actie komen wel

Dat moet anders: schaamte is niet de oplossing om duurzaam gedrag te belonen.

Er zijn mensen met chronische zorgen over klimaatverandering. Voor zover ik weet hangen ze geen vlaggen op de kop en verreweg de meesten nemen evenmin deel aan de opvallende, mediagenieke acties van Extinction Rebellion, de club die de klimaatzorgen van een nieuwe generatie stem geeft. Wat deze chronisch bezorgde Nederlanders wel doen is het nieuws enigszins mijden en zich schamen wanneer zij zelf het milieu belasten. Maar schaamte is geen kracht.

Met een permanent schuldgevoel in de auto stappen, of op het vliegtuig, met schaamte barbecueën of de was in de droger proppen, dat werkt niet. Begrippen als ‘vliegschaamte’ en ‘vleesschaamte’ doen hun werk maar deels, ..